Риккардо: С шинами мы работаем лучше соперников

Даниэль Риккардо показал 4-е время по итогам пятничных тренировок в Сингапуре, но у австралийского гонщика Red Bull Racing боевой настрой и завтра он намерен бороться за самые высокие позиции.

Даниэль Риккардо: «Здесь всегда жарко, и, по-моему, первая сессия прошла более удачно, чем эта, поскольку по ощущениям мне тогда было немного более комфортно за рулём. Впрочем, мы ещё сможем поработать с балансом машины и улучшить его к завтрашнему вечеру, когда пройдёт квалификация. И та информация, которую мы сегодня собрали, нам пригодится. Думаю, мы знаем, какие позиции занимаем, так что всё будет нормально.

В целом ощущения позитивные, в плане работы с шинами мы выглядим неплохо, возможно, даже лучше, чем все остальные. Квалификация на этой трассе важна практически так же, как в Монако, поэтому нам надо разобраться со скоростью на одном быстром круге, хотя с гоночным темпом у нас порядок. Так что пока есть над чем работать.

В любом случае, по итогам квалификации очень важно пробиться в первый стартовый ряд, но я готов к борьбе. Посмотрим, как всё сложится; предвижу, что борьба завтра будет очень острой».