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Риккардо: С шинами мы работаем лучше соперников
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Риккардо: С шинами мы работаем лучше соперников 

F1News.ru + ещё 25 14 часов назад
Фото: F1News.ru
Даниэль Риккардо показал 4-е время по итогам пятничных тренировок в Сингапуре, но у австралийского гонщика Red Bull Racing боевой настрой и завтра он намерен бороться за самые высокие позиции.
Даниэль Риккардо: «Здесь всегда жарко, и, по-моему, первая сессия прошла более удачно, чем эта, поскольку по ощущениям мне тогда было немного более комфортно за рулём. Впрочем, мы ещё сможем поработать с балансом машины и улучшить его к завтрашнему вечеру, когда пройдёт квалификация. И та информация, которую мы сегодня собрали, нам пригодится. Думаю, мы знаем, какие позиции занимаем, так что всё будет нормально.
В целом ощущения позитивные, в плане работы с шинами мы выглядим неплохо, возможно, даже лучше, чем все остальные. Квалификация на этой трассе важна практически так же, как в Монако, поэтому нам надо разобраться со скоростью на одном быстром круге, хотя с гоночным темпом у нас порядок. Так что пока есть над чем работать.
В любом случае, по итогам квалификации очень важно пробиться в первый стартовый ряд, но я готов к борьбе. Посмотрим, как всё сложится; предвижу, что борьба завтра будет очень острой».
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