Подведены итоги первого тура конкурса теноров «Хосе Каррерас Гран При»

11 и 12 сентября выступили 65 участников. По результатам голосования жюри во второй тур прошли 23 участника. 13 сентября они исполнят неаполитанские песни, а также испанские песни и сарсуэлы.

Международный конкурс «Хосе Каррерас Гран При» возглавляет один из самых знаменитых теноров последней четверти ХХ века — испанский оперный певец Хосе Каррерас. В его репертуаре 66 опер и более 600 концертных произведений всех эпох и стилей — от барокко до современной музыки.

Также в работе жюри принимают участие всемирно известные певцы: сопрано Марина Мещерякова (Россия-Австрия), бас Паата Бурчуладзе (Грузия), тенор и главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Корчак (Россия-Австрия); профессор Россиниевской академии им. Альберто Дзедды Лоренцо Бавай (Италия), генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман (Россия).

Внушителен и призовой фонд конкурса. Гран-при — 700 000 рублей, Первая премия — 500 000 рублей, Вторая премия — 350 000 рублей, Третья премия — 250 000 рублей. Также предусмотрено большое количество специальных призов в различных номинациях и творческих наград от театров и фестивалей.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Международные вокальные конкурсы Елены Образцовой со времени их учреждения стали важной частью музыкальной жизни России. Кроме регулярно проходящих в Санкт-Петербурге конкурсов молодых оперных певцов (с 1999г.) и юных вокалистов (с 2006г.) Елена Образцова провела также два специальных конкурса: для теноров «Памяти Лучано Паваротти» (2008г.), для меццо-сопрано «Памяти Федоры Барбьери» (2012г.) и планировала продолжать это начинание, цель которого — стимулировать работу певцов над репертуаром, пробудить в них живой интерес к творчеству. Замысел состоит в том, чтобы в рамках конкурса собрать вместе обладателей одного типа голоса и сосредоточить внимание конкурсантов и специалистов на проблемах, возникающих у молодых певцов при исполнении произведений разных эпох и стилей, написанных для этого голоса.

Алексей Саяпин, Первый международный конкурс теноров под председательством Елены Образцовой был посвящен великому итальянскому певцу Лучано Паваротти. Жюри конкурса составили выдающиеся тенора: З. Соткилава (Россия), Н. Мартинуччи (Италия), Дж. Арагаль (Испания) и Л. Альва (Перу). Лауреатами стали Алексей Татаринцев Хачатур Бадалян . Артистическая карьера каждого из певцов успешно развивается на отечественных и зарубежных сценах.

Высокий мужской голос — тенор является ведущим голосом едва ли не во всем оперном репертуаре. И одновременно — голосом редким. Отсюда особое внимание к тенорам, дефицит которых отражается на состоянии всего жанра.