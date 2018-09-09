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Кандидат от КПРФ Кумин проголосовал на выборах мэра Москвы
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Кандидат от КПРФ Кумин проголосовал на выборах мэра Москвы 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы, кандидат от КПРФ Вадим Кумин проголосовал на выборах столичного градоначальника, сообщили РИА Новости в штабе кандидата.
Кумин пришел отдать свой голос на участке номер 2290 на улице Академика Пилюгина на юго-западе Москвы.
Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность. Помимо Кумина, ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России», депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии «Союз горожан».
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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