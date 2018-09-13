Хавбек «Манчестер Сити» назвал Гвардиолу «футбольным гением»

"Пеп видит вещи до того, как они случатся, и это дает преимущество, это огромный плюс. Он что-то объясняет, и ты схватываешь это на лету. Я такого раньше никогда не видел.

С ним я научился быть на футбольном поле более терпеливым. Раньше я много перемещался по полю, хотел везде успеть. Он научил меня придерживаться определенной зоны и дожидаться мяча. Гвардиола — футбольный гений", — заявил полузащитник.

Ранее Харт заявил о несогласии с тренером «Манчестер Сити» Гвардиолой.