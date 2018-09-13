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Хавбек «Манчестер Сити» назвал Гвардиолу «футбольным гением»
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Хавбек «Манчестер Сити» назвал Гвардиолу «футбольным гением» 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился мнением о главном тренере английского клуба Хосепе Гвардиоле, передает "Советский спорт".
"Пеп видит вещи до того, как они случатся, и это дает преимущество, это огромный плюс. Он что-то объясняет, и ты схватываешь это на лету. Я такого раньше никогда не видел.
С ним я научился быть на футбольном поле более терпеливым. Раньше я много перемещался по полю, хотел везде успеть. Он научил меня придерживаться определенной зоны и дожидаться мяча. Гвардиола — футбольный гений", — заявил полузащитник.
Ранее Харт заявил о несогласии с тренером «Манчестер Сити» Гвардиолой.
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