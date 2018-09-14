Хосеп Гвардиола: Я продлил контракт с «Манчестер Сити», а в будущем хочу работать в сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о том, что продлил контракт с клубом, и заявил о намерении в будущем возглавить сборную.

«Да, я собираюсь поработать со сборной, если у меня будет такая возможность, — приводит Goal.com слова 47-летнего испанца. — Мне бы хотелось это попробовать. Мне всегда это было интересно.

Да, я продлил контракт с «Манчестер Сити». Я всем доволен. Я хорошо защищен и не чувствую, что меня здесь оценивают. Я в клубе, который интересен мне».

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году после того, как провел три сезона в «Баварии».

За два года в Манчестере он выиграл три титула: чемпионат Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии (все — в 2018 году).