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В Абхазии объявили среду днем траура в связи с гибелью премьер-министра
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В Абхазии объявили среду днем траура в связи с гибелью премьер-министра 

РИА Новости + ещё 31 1 час назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Абхазии объявили 12 сентября днем траура в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии, сообщается на сайте президента республики.
"Объявить 12 сентября 2018 года днем траура в Республике Абхазия", — говорится в распоряжении президента.
Предполагается, что в этот день все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе президента Абхазии, похороны пройдут в тот же день — 12 сентября.
Ранее на сайте кабмина Абхазии появилась информация о гибели 70-летнего Гагулии в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги «Псоу-Сухум» около 23.00 в субботу.
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