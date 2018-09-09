Врио премьер-министра назначен в Абхазии после гибели Гагулии

Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба стал временно исполняющим обязанности главы правительства республики после гибели в ДТП Геннадия Гагулии. Об этом сообщили в администрации президента страны.

"В связи со смертью премьер-министра временно исполняющим обязанности главы правительства по законодательству является первый вице-премьер, в данном случае — Даур Аршба. Никакого специального решения по этому поводу принято не было, поскольку Аршба временно исполнял эти обязанности с 4 сентября в связи с тем, что Гагулия в составе делегации Абхазии находился с официальным визитом в Сирии", — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Похороны политика состоятся 12 сентября. Этот день в республике объявлен днем траура, на всей территории Абхазии будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, глава правительства возвращался из официальной поездки в Сирию и уже ехал из аэропорта Сочи по трассе «Псоу — Ингур», когда в его автомобиль врезалась другая машина. Он полученных ранений Гагулия скончался, врачи не успели доставить его в больницу. Также пострадали его водитель и охранник, но после медицинского обследования их отпустили домой. Президент Абхазии Рауль Хаджимба , находившийся в том же кортеже, не пострадал.

"Я сам был в колонне и был свидетелем ДТП. Это ДТП, а не теракт", — рассказал позже он.

По данным МВД, виновником аварии оказался 22-летний Хаджарат Тарсман. Он не уступил дорогу правительственному автомобилю с включенными проблесковыми маячками, как того требуют правила дорожного движения, и столкнулся с машиной, в которой находился Гагулия. При этом он не имел водительских прав и в момент ДТП находился под воздействием наркотиков. В настоящее время Тарсман помещен в изолятор временного содержания, прокуратура возбудила уголовное дело.