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Врио премьер-министра назначен в Абхазии после гибели Гагулии
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Врио премьер-министра назначен в Абхазии после гибели Гагулии 

Российская Газета + ещё 48 1 час назад
Фото: Российская Газета
Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба стал временно исполняющим обязанности главы правительства республики после гибели в ДТП Геннадия Гагулии. Об этом сообщили в администрации президента страны.
"В связи со смертью премьер-министра временно исполняющим обязанности главы правительства по законодательству является первый вице-премьер, в данном случае — Даур Аршба. Никакого специального решения по этому поводу принято не было, поскольку Аршба временно исполнял эти обязанности с 4 сентября в связи с тем, что Гагулия в составе делегации Абхазии находился с официальным визитом в Сирии", — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.
Похороны политика состоятся 12 сентября. Этот день в республике объявлен днем траура, на всей территории Абхазии будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи.
Напомним, глава правительства возвращался из официальной поездки в Сирию и уже ехал из аэропорта Сочи по трассе «Псоу — Ингур», когда в его автомобиль врезалась другая машина. Он полученных ранений Гагулия скончался, врачи не успели доставить его в больницу. Также пострадали его водитель и охранник, но после медицинского обследования их отпустили домой. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, находившийся в том же кортеже, не пострадал.
"Я сам был в колонне и был свидетелем ДТП. Это ДТП, а не теракт", — рассказал позже он.
По данным МВД, виновником аварии оказался 22-летний Хаджарат Тарсман. Он не уступил дорогу правительственному автомобилю с включенными проблесковыми маячками, как того требуют правила дорожного движения, и столкнулся с машиной, в которой находился Гагулия. При этом он не имел водительских прав и в момент ДТП находился под воздействием наркотиков. В настоящее время Тарсман помещен в изолятор временного содержания, прокуратура возбудила уголовное дело.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил президенту Абхазии телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Гагулии. Он особо отметил «личный вклад политика в развитие дружественных и партнерских отношений, связывающих Россию и Абхазию», продвижение совместных инвестиционных и гуманитарных проектов.
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