Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве

Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в столице, передает телеканал Москва 24. По их словам, опыт московских выборов достоин того, чтобы его перенять.

По словам замруководителя Общественного штаба по наблюдению за ходом голосования Алексея Шапошникова, избирательные участки и штаб посетили делегации из Молдавии, Австрии, Швеции и других стран.

Он отметил, что международные эксперты изучают московскую структуру и технологии, чтобы потом применить их на практике в своих странах.

Вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко рассказал, что впечатления от выборов в Москве более, чем позитивные.

"Мы видели большую серьезность со стороны участников, которые раздают бюллетени. И мы увидели, что все проходит очень спокойно. И есть возможность, для тех, кто не может проголосовать на участке, они голосуют на дому", — отметил он.

Всего за тем, как проходит голосование, на избирательных участках следят почти пять тысяч наблюдателей.

Для горожан работают 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы, их них 209 находятся в других областях — Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Все пункты для голосования впервые принимают избирателей до 22:00.