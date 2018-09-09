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Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве
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Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве 

Москва24 + ещё 168 9 сентября 2018
Фото: Москва24
Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в столице, передает телеканал Москва 24. По их словам, опыт московских выборов достоин того, чтобы его перенять.
По словам замруководителя Общественного штаба по наблюдению за ходом голосования Алексея Шапошникова, избирательные участки и штаб посетили делегации из Молдавии, Австрии, Швеции и других стран.
Он отметил, что международные эксперты изучают московскую структуру и технологии, чтобы потом применить их на практике в своих странах.
Вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко рассказал, что впечатления от выборов в Москве более, чем позитивные.
"Мы видели большую серьезность со стороны участников, которые раздают бюллетени. И мы увидели, что все проходит очень спокойно. И есть возможность, для тех, кто не может проголосовать на участке, они голосуют на дому", — отметил он.
Всего за тем, как проходит голосование, на избирательных участках следят почти пять тысяч наблюдателей.
Для горожан работают 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы, их них 209 находятся в других областях — Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Все пункты для голосования впервые принимают избирателей до 22:00.
Москвичи могут отдать голос за одного из пяти кандидатов. Для участия в гонке зарегистрированы Михаил Балакин от «Союза горожан», Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.
Москва24: последние новости
Собянин одержал победу на выборах с 70,17% голосов Явка на выборах мэра Москвы составила 30,34% по итогам обработки более 30% протоколов Норвегия выделит около $6 млн на поиск нефти вдоль границы с РФ
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