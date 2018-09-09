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Денис Черышев: Мы потеряли Дзюбу, Кудряшова, но мы будем играть за них и за нас
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Денис Черышев: Мы потеряли Дзюбу, Кудряшова, но мы будем играть за них и за нас 

Советский спорт + ещё 1 26 минут назад
«Ребята, завтра у нас очень важный матч, мы рассчитываем на вашу поддержку. Мы потеряли Дзюбу, Кудряшова, но мы будем играть за них и за нас. Вперед — Россия», — рассказал Черышев.
Друзья! Очень рассчитываем на вашу поддержку на матче @TeamRussia против Чехии!#ВместеМыКоманда #ВпередРоссия pic.twitter.com/F5bleiksdb
— Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2018 г.
Добавим, что встреча состоится в понедельник, 10 сентября на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 мск.
Как завершится матч Россия — Чехия?
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