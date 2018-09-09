Денис Черышев: Мы потеряли Дзюбу, Кудряшова, но мы будем играть за них и за нас

«Ребята, завтра у нас очень важный матч, мы рассчитываем на вашу поддержку. Мы потеряли Дзюбу, Кудряшова, но мы будем играть за них и за нас. Вперед — Россия», — рассказал Черышев Друзья! Очень рассчитываем на вашу поддержку на матче @TeamRussia против Чехии!#ВместеМыКоманда #ВпередРоссия pic.twitter.com/F5bleiksdb — Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2018 г. Добавим, что встреча состоится в понедельник, 10 сентября на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 мск. Как завершится матч Россия — Чехия?