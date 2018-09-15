Около 9000 самарцев вышли на «Кросс Нации» во всероссийский день бега

Погода была благоприятной для забега

В субботу, 15 сентября, в Самаре отметили всероссийский день бега. Поучаствовать в большом спортивном празднике решили около 9000 жителей областной столицы. Они собрались на базе «Чайка», чтобы пробежать «Кросс Нации-2018».

— В забегах участвовали профессиональные бегуны, любители спорта, воспитанники спортивных школ, дети и люди старшего возраста, — рассказали в департаменте информационной политики администрации Самарской области.

«Кросс Нации» — самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории России. Ежегодно его пробегают около полутора миллионов людей из 80 регионов страны. По всей Самарской области вышли на старты около 15 000 участников кросса.