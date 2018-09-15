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Около 9000 самарцев вышли на «Кросс Нации» во всероссийский день бега
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Около 9000 самарцев вышли на «Кросс Нации» во всероссийский день бега 

63.ru + ещё 33 6 часов назад
Фото: 63.ru
Погода была благоприятной для забега
В субботу, 15 сентября, в Самаре отметили всероссийский день бега. Поучаствовать в большом спортивном празднике решили около 9000 жителей областной столицы. Они собрались на базе «Чайка», чтобы пробежать «Кросс Нации-2018».
— В забегах участвовали профессиональные бегуны, любители спорта, воспитанники спортивных школ, дети и люди старшего возраста, — рассказали в департаменте информационной политики администрации Самарской области.
«Кросс Нации» — самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории России. Ежегодно его пробегают около полутора миллионов людей из 80 регионов страны. По всей Самарской области вышли на старты около 15 000 участников кросса.
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