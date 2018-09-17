В Ханты-Мансийске около 2000 человек приняли участие в «Кроссе Нации»

В Ханты-Мансийске 15 сентября любители бега всех возрастов приняли участие в акции «Кросс Нации 2018». Всего около 2000 человек пробежали дистанции в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко.

Всего в этот день было организовано 10 спортивных забегов на 1500, 2500, 3000 и 5000 метров. Самый красочный старт «Кросса Нации» — массовый забег. Он стартовал в 11:30. Дистанция — 1500 метров.

В рядах участников бежали политики, спортсмены, известные югорчане. Лыжник, призёр этапа Кубка мира и чемпион России Антон Гафаров оказался в числе бегунов: «Я редко в сентябре бываю в Ханты-Мансийске, обычно в это время у нас сборы или соревнования, но в этот раз задержался дома и, конечно, не смог не поучаствовать».

Отметим, что в 16 муниципалитетах также в этот день прошла акция «Кросс Нации 2018». В Сургуте решено провести забег в следующие выходные.