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В Ханты-Мансийске около 2000 человек приняли участие в «Кроссе Нации»
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В Ханты-Мансийске около 2000 человек приняли участие в «Кроссе Нации» 

АиФ Югра + ещё 44 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске 15 сентября любители бега всех возрастов приняли участие в акции «Кросс Нации 2018». Всего около 2000 человек пробежали дистанции в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко.
Всего в этот день было организовано 10 спортивных забегов на 1500, 2500, 3000 и 5000 метров. Самый красочный старт «Кросса Нации» — массовый забег. Он стартовал в 11:30. Дистанция — 1500 метров.
В рядах участников бежали политики, спортсмены, известные югорчане. Лыжник, призёр этапа Кубка мира и чемпион России Антон Гафаров оказался в числе бегунов: «Я редко в сентябре бываю в Ханты-Мансийске, обычно в это время у нас сборы или соревнования, но в этот раз задержался дома и, конечно, не смог не поучаствовать».
Пятикратный чемпион мира, биатлонист Дмитрий Ярошенко, спортсменки ватерпольного клуба «Югра», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков также бежали со всеми.
Отметим, что в 16 муниципалитетах также в этот день прошла акция «Кросс Нации 2018». В Сургуте решено провести забег в следующие выходные.
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