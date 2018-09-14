«У меня в животе дырка»: налетчик порезал двух женщин в самарском магазине

Продавщица самарского магазина и ее знакомая оказались в больнице после нападения вооруженного ножом грабителя. Действия злоумышленника, нанесшего одной из женщин множество ножевых ранений, сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел 7 сентября в небольшом магазине на 18-м километре Московского шоссе. Мужчина с пакетом на голове переступил порог торговой точки около 21:40 и, приставив большой кухонный нож к горлу единственной покупательницы, потребовал от кассира отдать ему всю наличность.

"Какую выручку?! Я тебе дам выручку!" — попыталась осадить налетчика продавщица, однако тот не просто не спасовал, но и принялся резать ножом свою жертву.

Кассир явно не оценила серьезности намерений преступника: она бросилась на него со шваброй, а затем принесла ведро с водой, и только когда злоумышленник полоснул ее ножом по груди, согласилась отдать деньги. К тому моменту попавшая под горячую руку покупательница получила не меньше пяти ножевых ранений.

Полученных денег грабителю показалось мало, но дожимать истекавших кровью женщин он не стал, быстро покинув место преступления.

"Я ведь его знаю", — промолвила лежащая на полу покупательница, пока кассир вызывала скорую помощь. Тем не менее, задержать злоумышленника до сих пор не удалось.

После случившегося, как уточняет 63.ru, обе женщины перенесли операции, но сейчас уже находятся дома.

"Говорят, что это был кухонный нож из мягкого металла. Скорее всего, поэтому важные органы пострадавших преступник не задел", — сообщила сотрудница магазина.