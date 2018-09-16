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Экс-форвард «Ньюкасла»: Погба должен заставить своего агента заткнуться
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Экс-форвард «Ньюкасла»: Погба должен заставить своего агента заткнуться 

Газета.Ru + ещё 15 6 часов назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал ситуацию вокруг игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, передает "Советский спорт".
"Погба должен заставить своего агента заткнуться и играть так, как он это делал на чемпионате мира. Погба платят деньги за футбол, а он не играет так, как может и не демонстрирует все, на что способен.
Талант у него однозначно есть, в этом нельзя сомневаться. Мы видели его мастерство в прошлом сезоне, а также в играх за Францию. Ему нужно опустить голову и начать играть так, как он может.
Ему не нужно ради этого любить своего тренера. Неважно, какие у них с Моуринью отношения. Если болельщики видят, что ты работаешь на пределе и стараешься на поле, то этого уже достаточно", — цитирует экс-форварда Manchester Evening News.
Ранее Моуринью назвал игроков, которых хотел бы сохранить в команде.
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