Балотелли исключили из «Ниццы» из-за лишнего веса

Как информирует Football Italia, итальянский форвард временно отстранен от работы с командой и пропустит матч 5-го тура Лиги 1 против «Ренна».

По информации издания, футболист вернулся из расположения сборной Италии с весом более 100 кг при росте 189 сантиметров.

В минувшем сезоне итальянец провел 28 матчей в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Польши резко отреагировал на лишний вес Балотелли.