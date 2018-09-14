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Балотелли исключили из «Ниццы» из-за лишнего веса
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Балотелли исключили из «Ниццы» из-за лишнего веса 

Газета.Ru + ещё 21 5 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий Марио Балотелли исключен из первой команды «Ниццы» из-за проблем с лишним весом, сообщает "Советский спорт".
Как информирует Football Italia, итальянский форвард временно отстранен от работы с командой и пропустит матч 5-го тура Лиги 1 против «Ренна».
По информации издания, футболист вернулся из расположения сборной Италии с весом более 100 кг при росте 189 сантиметров.
В минувшем сезоне итальянец провел 28 матчей в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Польши резко отреагировал на лишний вес Балотелли.
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