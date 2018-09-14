Балотелли исключили из «Ниццы» из-за лишнего веса 

Нападающий Марио Балотелли исключен из первой команды «Ниццы» из-за проблем с лишним весом, сообщает "Советский спорт".
Как информирует Football Italia, итальянский форвард временно отстранен от работы с командой и пропустит матч 5-го тура Лиги 1 против «Ренна».
По информации издания, футболист вернулся из расположения сборной Италии с весом более 100 кг при росте 189 сантиметров.
В минувшем сезоне итальянец провел 28 матчей в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Польши резко отреагировал на лишний вес Балотелли.