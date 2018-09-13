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Балотелли временно выведен из состава «Ниццы» из-за лишнего веса
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Балотелли временно выведен из состава «Ниццы» из-за лишнего веса 

Спорт-Экспресс + ещё 12 36 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли временно выведен из состава французского клуба из-за лишнего веса, сообщает Football Italia. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад.
Сообщается, что вес итальянца преодолел отметку в 100 килограмм. При этом рост Балотелли составляет 189 сантиметров.
Балотелли не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Франции против «Ренна», который состоится 14 сентября.
Все о чемпионате Франции — здесь
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