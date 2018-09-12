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Избранный омский губернатор пока не решил, каким будет правительство
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Избранный омский губернатор пока не решил, каким будет правительство 

АиФ-Омск + ещё 8 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В здании Заксобрания состоялась первая пресс-конференция избранного губернатора Омской области. Напомним, инаугурация состоится Александра Буркова состоится в пятницу, 14 сентября.
Первый вопрос был о составе нового правительства региона, на формирование которого у Буркова есть три месяца. Александр Леонидович сообщил, что «шашкой рубить не будет», а при выборе членов правительства будет руководствоваться четырьмя принципами, среди которых уровень профессионализма кандидата и высокая исполнительская дисциплина.
Также Бурков отметил, что вопрос структуры правительства будет обсуждаться с представителями региональных отделений партий, которые его поддержали. Не готов пока Александр Бурков к решению вопроса о разделении полномочий губернатора и председателя правительства:
«Да, закон нам позволяет это сделать, но пока не знаю, надо ли нам это делать», — отметил избранный губернатор.
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