Эксперт: победа «Единой России» — главный итог выборов 9 сентября

"Единая Россия" победила по спискам в 13 из 16 избирательных кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями. Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, — 49,88%, а вместе с одномандатниками — более 60%.

"Главный итог — это «Единая Россия» и ее результат. Я даже считаю это главным результатом выборов — выступление «Единой России» и ее победа, поскольку кампания проходила под очень сильным негативным влиянием и тематики пенсионной реформы, и неблагоприятных социально-экономических факторов — это и рост цен на бензин, повышение цен на продукты, волатильность рубля", — сказал Костин в ходе заседания круглого стола политологов, посвященного итогам единого дня голосования.

Политолог напомнил, что обычно партии, принимающие на себя ответственность за повышение пенсионного возраста, проигрывают все выборы, начиная с региональных. «Это было во всех странах… У партии, которая имеет мужество взять на себя ответственность за не очень популярное, но необходимое для страны решение, результат этот падает очень сильно», — отметил он.

"Эти выборы показали, что запас прочности, несмотря ни на что, у «Единой России» достаточно высокий. 9 сентября единороссы получили более 60% мандатов в среднем по стране", — подытожил эксперт.