В Санкт-Петербурге соберутся женщины из 117 стран

19-21 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт Второй Евразийский женский форум, который курирует палата регионов. О своём участии уже заявили представительницы 117 стран мира (на первый форум в 2015 году приехали женщины из 80 стран).

«На форуме мы презентуем программы и проекты ряда международных организаций, будет подписан целый ряд соглашений о развитии сотрудничества как с международными организациями, так и с отдельными странами, например, с Германией и Китаем», — сказала Карелова.

В том, что форум поможет укрепить взаимоотношения с европейскими странами, убеждена и зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

«Когда есть общечеловеческое понимание конкретных проблем, близких женщинам, то гораздо проще договориться друг с другом и сглаживать острые углы», — считает сенатор.

В рамках форума также впервые в России соберётся «женская двадцатка», созданная в мае 2015 года для консолидации усилий женщин стран «Большой двадцатки» на глобальном уровне. Именно по её инициативе был учреждён Фонд поддержки женского предпринимательства, который содействует бизнесу во всём мире. На прошлой встрече, которая прошла в Германии, «женская двадцатка» приняла решение обратиться к «Большой двадцатке» с тем, чтобы был создан такой фонд, и инициативу осуществили. Сегодня фонд собрал 380 миллионов долларов, а самым первым, кто принял решение о перечислении взноса, был Президент России Владимир Путин , рассказала Галина Карелова.

По результатам Евразийского женского форума — 2018 направят рекомендации как российским властям, так и в международные организации. Проект резолюции уже проходит обсуждение. По словам члена Оргкомитета форума, председателя Комитета по международным делам Константина Косачева , итоговый документ будет содержать три части. В преамбуле — актуальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины во всём мире. Во второй части — конкретные предложения по их разрешению и инициативы участниц форума. Заключительная часть будет содержать обращения международного женского сообщества к главам государств, парламентов и правительств с призывом принять соответствующие решения.

Галина Карелова напомнила, что по результатам прошлого форума было подготовлено обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение Правительству разработать национальную стратегию действий в интересах женщин, которая позже была принята. По предложениям, которые прозвучали от участниц, в России также разработали 12 крупных проектов, в том числе по продвижению женщин в экономике и политике, охране их здоровья и профилактике рака молочной железы. Все эти проекты реализуются с международным участием, подчеркнула вице-спикер.