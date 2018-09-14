СМИ: футболист Модрич обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму €1,2 млн

ТАСС , 14 сентября. Полузащитник сборной Хорватии по футболу и мадридского "Реала" Лука Модрич обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании на сумму €1,2 млн Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

Министерство финансов Испании обязало Модрича выплатить данную сумму. Сообщается, что футболист не заплатил налоги в 2012 году, когда он перешел в «Реал». Большую часть того года, до сентября, Модрич провел в Великобритании, где и платил налоги. Тем не менее хорват в Испании также должен был платить налоги, хоть и провел в стране на тот момент только четыре месяца.

Также футболист в данный момент по еще одному делу судится с Налоговым агентством Испании. Он уже был оштрафован на €2,1 млн Модрич подал апелляцию на это решение суда.

Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В составе испанской команды хорват четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по одному разу чемпионат и Кубок Испании, а также три раза победил в клубном чемпионате мира. За шесть сезонов в составе «Реала» он отыграл 261 матч, забил 13 мячей и отдал 40 голевых передач.

В составе сборной Хорватии полузащитник провел 115 матчей, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. На чемпионате мира в России сборная Хорватии, капитаном которой был Модрич, дошла до финала, где проиграла французам (2:4). Модрич был признан лучшим игроком турнира.