Ещё
СМИ: футболист Модрич обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму €1,2 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: футболист Модрич обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму €1,2 млн 

ТАСС + ещё 29 2 часа назад
Фото: Reuters
ТАСС, 14 сентября. Полузащитник сборной Хорватии по футболу и мадридского "Реала" Лука Модрич обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании на сумму €1,2 млн Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.
Министерство финансов Испании обязало Модрича выплатить данную сумму. Сообщается, что футболист не заплатил налоги в 2012 году, когда он перешел в «Реал». Большую часть того года, до сентября, Модрич провел в Великобритании, где и платил налоги. Тем не менее хорват в Испании также должен был платить налоги, хоть и провел в стране на тот момент только четыре месяца.
Также футболист в данный момент по еще одному делу судится с Налоговым агентством Испании. Он уже был оштрафован на €2,1 млн Модрич подал апелляцию на это решение суда.
Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В составе испанской команды хорват четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по одному разу чемпионат и Кубок Испании, а также три раза победил в клубном чемпионате мира. За шесть сезонов в составе «Реала» он отыграл 261 матч, забил 13 мячей и отдал 40 голевых передач.
В составе сборной Хорватии полузащитник провел 115 матчей, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. На чемпионате мира в России сборная Хорватии, капитаном которой был Модрич, дошла до финала, где проиграла французам (2:4). Модрич был признан лучшим игроком турнира.
ТАСС: последние новости
Экс-мэр Геленджика Хрестин отказался от мандата депутата городской думы Путин направил приветствие участникам конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Ижмех" выпустит более 20 тыс. пистолетов Ярыгина в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение