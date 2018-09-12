РФС считает, что УЕФА не должен иметь претензий к «Лужникам» по проведению матчей ЛЧ 

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Претензий к стадиону «Лужники» на предмет проведения матчей Лиги чемпионов с участием ЦСКА от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) быть не должно. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов Александр Зорков.
Во вторник комиссия УЕФА завершила двухдневную инспекцию «Лужников», о чем сообщили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса. Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что ФК ЦСКА направил запрос в организацию с просьбой разрешить проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 на этой арене.
"Комиссия прошла, просмотрела стадион. Экспертное заключение поступит в РФС и в «Лужники» в ближайшее время. Конечно, какие еще могут быть претензии к стадиону, на котором проходил финал чемпионата мира, тем более в этом году?" — сказал Зорков.
Домашние матчи группового раунда Лиги чемпионов армейцы проведут 2 октября (против испанского "Реала"), 7 ноября (против итальянской «Ромы») и 27 ноября (против чешской «Виктории»).