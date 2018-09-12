Ещё
«Динамо» Мн — «Спартак»: стали известны составы команд
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

«Динамо» Мн — «Спартак»: стали известны составы команд 

Чемпионат.com + ещё 1 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Минское «Динамо» и московский «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Игра состоится сегодня, 12 сентября, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Готовец, Хауден — С. Костицын — А. Костицын;
Осипов — Хенкель, Павлович — Беннетт — Пулккинен;
Лисовец — Знахаренко, Китаров — Ковыршин — Парфеевец;
Хохлов — Дроздов, Литвинов — Волков — Буйницкий.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кулик — Кутейкин, Карсумс — Зубов — Хохлачев;
Осипов — Дыбленко, Филатов — Ганзл — Даунавиньш;
Калинин — Сорокин, Нмконцев — Максвелл — Лещенко;
Цыплаков — Шалагин, Косов — Шашков — Трунев.
Чемпионат.com: последние новости
Терри: после долгих размышлений я решил отклонить предложение «Спартака» Терри опубликовал фото с медосмотра Роналду, Терри, Тевес и другие несостоявшиеся звёзды РПЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам9
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»1
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение