Минское «Динамо» и московский «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Игра состоится сегодня, 12 сентября, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Готовец, Хауден — С. Костицын — А. Костицын;
Осипов — Хенкель, Павлович — Беннетт — Пулккинен;
Лисовец — Знахаренко, Китаров — Ковыршин — Парфеевец;
Хохлов — Дроздов, Литвинов — Волков — Буйницкий.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кулик — Кутейкин, Карсумс — Зубов — Хохлачев;
Осипов — Дыбленко, Филатов — Ганзл — Даунавиньш;
Калинин — Сорокин, Нмконцев — Максвелл — Лещенко;
Цыплаков — Шалагин, Косов — Шашков — Трунев.