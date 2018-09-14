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«Йокерит» обыграл «Витязь»
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«Йокерит» обыграл «Витязь» 

Спорт-Экспресс + ещё 5 10 часов назад
«Йокерит» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Клуб из Хельсинки одержал пятую победу в шести матчах.
Хоккей
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы: О`Нилл — 1 (Грант), 1:14 — 0:1. Леписто — 1 (бол., Н. Йенсен, Маннинен), 19:38 — 0:2. Анттила — 2, 22:32 — 0:3. Лауридсен — 1 (Н. Йенсен, Плэтт), 38:53 — 0:4. Гривик — 5 (Кокарев), 48:55 — 1:4.
Вратари: Ортио (Самонов, 40:00) — Запольски.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 36 (16+12+8) — 35 (13+15+7).
Судьи: Гашилов, Наумов.
14 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».
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