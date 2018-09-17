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Пивцакин отправился с «Авангардом» на выезд
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Пивцакин отправился с «Авангардом» на выезд 

Советский спорт + ещё 30 1 час назад
Фото: superomsk.ru
Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин отправился вместе с командой на два выездных матча регулярного чемпионата КХЛ.
Во вторник «ястребы» сыграют с «Барысом» в Астане, а в четверг с «Сибирью» в Новосибирске.
Напомним, в прошлый понедельник 27-летний игрок обороны получил травму колена в матче с «Нефтехимиком» (4:2).
Всего главный тренер «Авангарда» Боб Хартли взял на выезд 26 игроков:
вратари: Игорь Бобков, Алексей Мурыгин;
защитники: Максим Березин, Егор Мартынов, Евгений Медведев, Максим Чудинов, Никита Пивцакин, Алексей Бондарев, Вилле Покка, Коди Фрэнсон;
нападающие: Семен Кошелев, Илья Михеев, Александр Пережогин, Никита Самохвалов, Кирилл Семенов, Михаил Фисенко, Ансель Галимов, Артем Манукян, Андрей Стась, Кирилл Петров, Сергей Широков, Денис Зернов, Александр Яремчук, Максим Тальбо, Дэвид Деарне, Крис Верстиг.
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