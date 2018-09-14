Епанчинцев: к сожалению, опытные хоккеисты «Спартака» не сыграли в свою силу

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от СКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Претензий больших к ребятам нет. Исполнительское мастерство у команды намного выше, за счёт этого и пропустили на своих ошибках два гола, а свои моменты не смогли реализовать. Реализация пока — не наш конёк, надо будет над этим работать. Третий период можно занести в актив, было желание, стремление сравнять счёт. К сожалению, некоторые опытные игроки не сыграли в свою силу. Хоккей — командный вид спорта, надо брать на себя ответственность. Та же молодёжь показала, что в двух играх забивает, выходя в четвёртом звене. Если будет такое же желание, как у них, будет результат. Хорошая игра, где-то получали ненужные удаления. Зная большинство соперника, с такими мастерами, тем не менее, в меньшинстве мы справились. При контратаках „пять на пять“ пропустили голы. Была ли у бывших игроков СКА озлобленность? Не только на СКА, озлобленность должна быть на каждую игру. А СКА — это лидер, тренеру тут ничего говорить не надо, а настраиваться надо на каждую игру», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова