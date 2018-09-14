Бернат: Цель «ПСЖ» — выиграть все турниры, в которых участвует

Защитник Хуан Бернат, перешедший из «Баварии» в «ПСЖ» в последние дни летнего трансферного окна, рассказал о готовности дебютировать за новый клуб.

«Я очень рад быть здесь, «ПСЖ» — великий клуб. Никто из игроков не имеет гарантированного места в составе. У всех команд есть не менее двух футболистов на одну позицию. Прежде всего, хочу пожелать выздоровления Курзава. Я здесь, чтобы занять своё место. С нетерпением жду матча, чтобы выйти на поле с моими новыми товарищами по команде.

Чувствую себя очень хорошо, готов играть на 100%. Тренер решит, кто выйдет на поле, но я готов. В прошлом сезоне пропустил четыре месяца из-за травмы. Вслед за этим были и другие проблемы, вероятно, связанные с этой травмой.

«ПСЖ» примет участие в четырёх турнирах, цель — выиграть всё. Конечно, мы знаем, что это будет трудно», — цитирует Берната официальный сайт «ПСЖ».