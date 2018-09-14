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Бернат: Цель «ПСЖ» — выиграть все турниры, в которых участвует
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Бернат: Цель «ПСЖ» — выиграть все турниры, в которых участвует 

Чемпионат.com + ещё 13 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник Хуан Бернат, перешедший из «Баварии» в «ПСЖ» в последние дни летнего трансферного окна, рассказал о готовности дебютировать за новый клуб.
«Я очень рад быть здесь, «ПСЖ» — великий клуб. Никто из игроков не имеет гарантированного места в составе. У всех команд есть не менее двух футболистов на одну позицию. Прежде всего, хочу пожелать выздоровления Курзава. Я здесь, чтобы занять своё место. С нетерпением жду матча, чтобы выйти на поле с моими новыми товарищами по команде.
Чувствую себя очень хорошо, готов играть на 100%. Тренер решит, кто выйдет на поле, но я готов. В прошлом сезоне пропустил четыре месяца из-за травмы. Вслед за этим были и другие проблемы, вероятно, связанные с этой травмой.
«ПСЖ» примет участие в четырёх турнирах, цель — выиграть всё. Конечно, мы знаем, что это будет трудно», — цитирует Берната официальный сайт «ПСЖ».
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