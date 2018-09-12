FIFA19 выбрала лучшего в паре Месси и Роналду 

Стала известна десятка лучших футболистов мира по версии видеоигры FIFA19. Криштиану Роналду и Лионель Месси получили одинаковый рейтинг — 94, но выше оказался португалец. В топ-10 попали трое бывших партнеров Роналду по мадридскому «Реалу» и два игрока «Барселоны» (включая Месси).
1. Криштиану Роналду («Ювентус») — 942. Лионель Месси («Барселона») — 943. Неймар («ПСЖ») — 924. Лука Модрич («Реал») — 915. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 916. Эден Азар («Челси») — 917. Серхио Рамос («Реал») — 918. Луис Суарес («Барселона») — 919. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед») — 9110. Тони Кроос («Реал») — 90