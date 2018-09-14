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Кремль не приемлет ассоциации российского руководства с делом Скрипалей
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Кремль не приемлет ассоциации российского руководства с делом Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 91 14 сентября 2018
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой позицию Великобритании, которая связывает отравление Скрипалей с руководством страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, позиция России не меняется и остается последовательной и прозрачной.
"Мы считаем неприемлемыми какие-либо ассоциации руководства РФ или российского государства с тем, что произошло в Солсбери", — заявил Песков.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что информация СМИ о «российском перебежчике» в деле Скрипалей не соответствует действительности.
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