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Захарова уличила Лондон во «вранье» о подозреваемых в отравлении Скрипалей
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Захарова уличила Лондон во «вранье» о подозреваемых в отравлении Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 78 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что британские власти «врали» об именах подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее в британской полиции сообщили, что в отравлении Скрипалей подозреваются два россиянина, Андрей Петров и Руслан Боширов, а также опубликовали их фотографии. При этом Лондон заявлял, что они являются агентами ГРУ, а их имена — вымышлены.
"Выяснилось, что британская сторона врала о том, что таких людей нет, что имена их вымышленные. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышленные, и они рассказали про то, что с ними было", — сказала Захарова.
Также она сочла недопустимым, что британский МИД назвал ложью интервью Петрова и Боширова. Она подчеркнула, что их имена теперь «опорочены» в мировом масштабе.
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