Захарова уличила Лондон во «вранье» о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Ранее в британской полиции сообщили, что в отравлении Скрипалей подозреваются два россиянина, Андрей Петров Руслан Боширов , а также опубликовали их фотографии. При этом Лондон заявлял, что они являются агентами ГРУ, а их имена — вымышлены.

"Выяснилось, что британская сторона врала о том, что таких людей нет, что имена их вымышленные. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышленные, и они рассказали про то, что с ними было", — сказала Захарова.

Также она сочла недопустимым, что британский МИД назвал ложью интервью Петрова и Боширова. Она подчеркнула, что их имена теперь «опорочены» в мировом масштабе.