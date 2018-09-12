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Шикунов: Лория не хотел сидеть на скамейке, а для Молло нужно было место
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Шикунов: Лория не хотел сидеть на скамейке, а для Молло нужно было место 

Чемпионат.com + ещё 10 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал отзаявку Георгия Лория. 32-летний игрок выступал за волжскую команду с 2015 года и минувший сезон провёл на правах аренды в махачкалинском «Анжи». В среду, 12 сентября, Георгий прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и уже попрощался с партнёрами по команде.
«Во-первых, нам нужно было свободное место в заявке под Йоана Молло. Во-вторых, Георгий является вратарём первой сборной Грузии, и он не хотел сидеть на скамейке запасных, ему нужно играть, нужно пробиваться в основу сборной. К тому же, напозиции вратаря у нас два голкипера с русским паспортом: Рыжиков и Конюхов», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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