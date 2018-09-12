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Асенсио никогда не думал об уходе из «Реала»
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Асенсио никогда не думал об уходе из «Реала» 

Спорт-Экспресс + ещё 5 7 часов назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио заявил, что никогда не думал об уходе из мадридского клуба. Футболист отметил, что счастлив в Мадриде.
— У меня никогда не было намерений куда-либо уйти, — приводит Goal слова Асенсио. — Сейчас идет мой третий сезон здесь. У меня уже есть за плечами определённый опыт, я вижу, что именно мне удается, а что нет.
Асенсио подписал контракт с «Реалом» в 2014 году, согласно которому он стал игроком мадридского клуба летом 2015 года. Сезон 2015/16 полузащитник провел в аренде в «Эспаньоле», а затем окончательно перешел в «королевский клуб».
В прошлом сезоне 22-летний хавбек провел 53 матча за «Реал» во всех турнирах и забил 11 мячей при шести голевых передачах. В текущем сезоне Асенсио сыграл в 6-ти матчах, забил 1 гол и отдал одну передачу.
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