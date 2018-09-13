Алли и Льорис не выйдут в составе «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем» 

«Тоттенхэм» продолжает подготовку к матчу пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» без трех игроков основного состава, сообщает Sport24.
По информации пресс-службы «шпор», в матче точно не примут участие голкипер Уго Льорис, полузащитники Деле Алли и Мусса Сиссоко. У вратаря обнаружены проблемы с бедром, а у полузащитников повреждения подколенного сухожилия.
При этом отмечается, что Сиссоко может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе.
Встреча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится 15 сентября в 14.30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что шесть клубов АПЛ подозреваются в завышении посещаемости домашних матчей.