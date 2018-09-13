Алли и Льорис не выйдут в составе «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем»

«Тоттенхэм» продолжает подготовку к матчу пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» без трех игроков основного состава, сообщает Sport24.

По информации пресс-службы «шпор», в матче точно не примут участие голкипер Уго Льорис , полузащитники Деле Алли и Мусса Сиссоко . У вратаря обнаружены проблемы с бедром, а у полузащитников повреждения подколенного сухожилия.

При этом отмечается, что Сиссоко может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе.

Встреча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится 15 сентября в 14.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что шесть клубов АПЛ подозреваются в завышении посещаемости домашних матчей.