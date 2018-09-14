Президент ПСЖ заявил, что в клубе готовы обсудить с «Реалом» переход Неймара

Президент французского футбольного клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном трансфере бразильского нападающего команды Неймара в мадридский «Реал»

«Появляющиеся слухи относительно «Реала» и Неймара нас расстраивают. Это давление на нас и игрока. Неправильно вести переговоры с футболистом втайне от клуба. Мы никогда не вели переговоров с «Реалом» относительно Неймара», — цитирует президента парижского коллектива Marca.

При этом он заявил, что, если у испанцев есть какой-то интерес к форварду, то в ПСЖ готовы это обсудить.

«Мы можем это обсудить с Пересом или кем-то ещё. У нас с ними хорошие отношения, «Реал» заверил, что уважает нас. Надеюсь, что так оно и есть. Думаю, для всех будет лучше, если никто не будет вести закулисных игр», — добавил Аль-Хелаифи.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн Его трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил «Барселону» вернуть его в команду.