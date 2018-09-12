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В ЦСКА считают, что УЕФА одобрит проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»
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В ЦСКА считают, что УЕФА одобрит проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках» 

RT на русском + ещё 3 5 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что вечером 12 сентября в клубе получат одобрение на проведение домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».
«Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».
Он также предположил, что билеты на матч восьмого тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком» закончатся в свободной продаже к 14 сентября.
Ранее комиссия УЕФА завершила инспекцию московского стадиона «Лужники» на предмет соответствия стандартам проведения матчей Лиги чемпионов.
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