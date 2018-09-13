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Влашич: «Реалу» и «Роме» будет трудно в матчах с ЦСКА в Москве
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Влашич: «Реалу» и «Роме» будет трудно в матчах с ЦСКА в Москве 

Чемпионат.com + ещё 18 52 минуты назад
Фото: Советский спорт
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от игры команды в Лиге чемпионов.
«Если говорить объективно, то «Реал» и «Рома» являются фаворитами нашей группы. Мы должны опередить «Викторию Пльзень», чтобы продолжить выступать в Европе. Однако «Реалу» и «Роме» не будет легко в матчах с ЦСКА в Москве, особенно ближе к наступлению зимы», — приводит слова Влашича Novilist.
В первом туре группы G в Лиге чемпионов «армейцы» на выезде встретятся с «Викторией Пльзень» (19 сентября). Домашние матчи с «Реалом» и «Ромой» московский клуб проведёт 2 октября и 7 ноября соотвественно.
Напомним, Влашич на правах аренды перешёл в ЦСКА из «Эвертона» в середине августа. В минувшем сезоне АПЛ хавбек принял участие в 12 матчах (7 — в основе).
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