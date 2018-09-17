Дочь Жасмин трогательно поздравила своих родителей с днем свадьбы

Поклонников восхитила искренность Маргариты.

Певица Сара Шор, известная всем под псевдонимом Жасмин, порадовала подписчиков семейными видео и фото. В ролике дочка Маргарита с нежностью поздравила своих родителей с годовщиной свадьбы. Девочка подарила маме и папе подушку с их фотографией и объяснила, что любовь — это самое главное. Напомним, 16 сентября супруги отметили годовщину свадьбы. Звездная пара счастлива в браке уже семь лет.

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Публикация от Sara Shor (@jasmin)

17 Сен 2018 в 1:50 PDT Вот так наша Маргариточка поздравила с днем свадьбы маму и папу 🙈 Сидим теперь оба растроганные донельзя 😌😄

— с нежностью написала Жасмин.

«Какая прелесть! Ради этого и стоит жить! Поздравляем от души! 🍾🍾🍾🥂🥂🥂🎉🎉🎉🎁🎁🎁🌹🌹🌹🌹🌹», «Ооо как мило!Маргаритка умница, просто золотце!Счастья вашей семье!», «Какие душевные слова😘умничка!», «Какая нежность🤩🙏», «Умница — доченька! Поздравляю Вас с Годовщиной свадьбы! Желаю Вам крепкого здоровья и семейного счастья! 😘🤗💖💖💖💐💐💐», «😍😍😍Устами младенца глаголит Истина!», «Такая искренняя девочка! Поздравляю Вас с днём свадьбы!» — не смогли сдержать эмоций поклонники звездной семьи в Instagram.

Напомним, что с 1996 по 2006 год певица была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. А в 2011 году Жасмин стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора , в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон.

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Публикация от Sara Shor (@jasmin)

16 Сен 2018 в 4:39 PDT Отметим, что певица любит рассказывать о своей семье. Недавно звездная мама решила показать трепетные отношения своего мужа и дочери. Жасмин на страничке Маргариты в Instagram поделилась их трогательными фотографиями. Поклонники отметили, что девочка очень похожа на папу.

Публикация от Маргарита Шор 💖 Margarita Shor (@margaritashor)

29 Авг 2018 в 6:02 PDT «Ну две капли воды 😘😘🌹🌹🌹🌼», «Какое счастье 👍👍👍», «Редкие кадры с папой!», «Папина гордость!❤️» — отреагировали поклонники звездной семьи в Instagram.

Кстати, подписчики Жасмин пророчат ее дочери будущее ученого. Звездная мама решила поделиться в личном блоге забавным разговором со своей девочкой. Жасмин захотела узнать, ее малышка Маргарита — оптимист или пессимист. Ответ дочери на стандартный тест про наполненность стакана поразил не только звездную маму, но и ее поклонников.

Публикация от Sara Shor (@jasmin)

21 Авг 2018 в 11:21 PDT Решила сегодня проверить, оптимист у меня Маргаритка или пессимист 😄 Спросила у дочки за обедом, ее стакан наполовину пуст или наполовину полон? Ребенок уверенно ответил, что стакан на 100% полон. Просто он наполовину заполнен минералкой и наполовину — воздухом. Мама в шоке 😅,

— рассказала о забавном разговоре с дочерью звездная мама.

«Ваша дочь будущий ученый! Логика железная, и не поспоришь», «Уже сейчас хорошо разбирается в физике, талант! ☺️👍», «Юный физик))», «Отрезала, чтоб больше не сомневались в ее гениальности 😅», «Умно))) Мне кажется, у девочки очень хорошие аналитические способности», — прокомментировали поклонники певицы в Instagram.

А 16 августа певица Жасмин нежно поздравила старшего сына с днем рождения. Звезда отметила, что мальчик стал ее опорой и надеждой.

Публикация от Sara Shor (@jasmin)

15 Авг 2018 в 2:00 PDT Сын — особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни. 👼 💝 Моя любовь, мой сын! 💓Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок ☀️С днем рождения, мой милый Миша!

— написала звезда почти сразу же, как наступил праздник.

К слову, сын Жасмин отказался от бюджетного места в МГИМО и решил учиться платно. Михаил в 21 год успешно учиться на факультете международных экономических отношений. Молодой человек уже перешел на четвертый курс, а его мама решилась рассказать журналистам, что на платном отделении он оказался неспроста.

Сын изначально поступил на бюджетное место, но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить, и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно. Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе заплатить за обучение сына,

— призналась в разговоре с Dni.ru Жасмин.

Кстати, певица Жасмин показала свою бабушку в день ее рождения. Артистка поделилась трогательными историями из детства и показала фотографии любимого человека.

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Публикация от Sara Shor (@jasmin)

11 Сен 2018 в 7:46 PDT Сегодня моей любимой бабушке, от которой я унаследовала свое имя, исполнилось 88 лет! 💥🙏🏻🎉 Любимая бабушка, как много теплых моментов моего детства связаны именно с тобой! 🤗 Я никогда не забуду теплые летние дни, когда в твоем домике были открыты все окна, от сквозняка летали занавески, в кухне стояло легкое марево чада, а мы с тобой вместе жарили пирожки… Никогда не забуду, как ты заплетала мне косы и учила самой крахмалить белые бантики для них… На всю жизнь запомню, как ты учила меня быть сильной, когда я бегала на улице и разбивала коленки, да и не только…

— с нежностью написала Жасмин.

«До сих пор помню твои частушки, которые мы с тобой учили вместе… «А я чайничала, самоварничала, Всю посуду перебила, накухарничала», или «Как хотела меня мать, Да за пятого отдать. А тот пятый пьяница проклятый, Ой, не отдай меня, мать»😄 🤣🙊 Помню твои сказки про домовых, помню, как терпелива ты была, когда я пыталась вязать и катастрофически путала шерсть… 🙈 Спасибо за все, чему ты меня научила! С днем рождения, бабушка, живи до 120 лет 🎉», — поделилась своими воспоминаниями артистка.

«Золотые слова. Долгих лет Вашей бабушке», «Спасибо бабушке за такую прекрасную внучку😊С днём рождения, крепкого здоровья, долгих лет жизни, и всего самого прекрасного🎂🎁💐😘», «Какая красота. Сердечные поздравления и долгих лет, пусть бабушка долго еще вас радует», «Поздравляю с днём рождения, желаю Вашей Бабушке долгой и прекрасной жизни, крепкого здоровья, чтобы каждый её день был наполнен счастьем, радостью, улыбками близких и родных людей 💐💐💐❤️», — присоединились к поздравлениям поклонники Жасмин в Instagram.

Фото: Instagram @jasmin