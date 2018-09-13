Татьяна Тотьмянина поделилась забавным фото с младшей дочкой

Звездная мама все свободное время посвящает семье.

Знаменитая фигуристка Татьяна Тотьмянина порадовала поклонников фото с младшей дочкой. На снимке счастливая мама крепко держит на руках своего почти трехлетнего ребенка. Мишель радостно висит вниз головой, разведя руки в стороны.

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Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

13 Сен 2018 в 7:59 PDT 15 кг счастья в моих руках😍,

— с любовью подписала снимок Татьяна Тотьмянина.

«Какие красивые вдвоём», «Мишелька — хорошенькая девочка🌸», «Вот молодцы! Мама Таня и Мишель, обе сияют! Умнички! Так держать!», «Мишель, по-моему, очень нравится такая поддержка! Одним словом — счастливы вместе!», «Мишель такая хорошая👍🌺🌺🌺», — отреагировали поклонники звездной семьи в Instagram.

Кстати, на днях младшая дочь Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной забавно пожелала родителям хорошего полета. Знаменитый фигурист опубликовал в личном блоге забавное видео с Мишель. Звездные родители вновь улетели в Сочи, чтобы выступать в ледовом шоу Ильи Авербуха . Мишель пожелала родителям хорошего полета. А поскольку малышка еще нечетко выговаривает слова, спортсмен решил сам перевести, что сказала дочь.

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Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

11 Сен 2018 в 2:41 PDT Перевожу: «Хорошего полёта» ☝️🤦‍♂️😂🤦‍♂️😂А я с @tatianatotmyanina ✈️ в Сочи на @averbukh_iceshow,

— с юмором подписал видео с дочкой олимпийский чемпион.

«Котик какой!», «Сладенькая. Маленькая. Лапуська такая. Красотуличка», «Боже сколько вы летаете🙈! Сил, здоровья и конечно же „хорошего полёта“ 😁!», «Милое создание! Вылитый портрет папы! ❤⛸❤» — отреагировала аудитория в Instagram.

А недавно Алексей Ягудин развеселил поклонников забавным снимком своих дочерей. Обычно девочки на фото выглядят как маленькие принцессы, но в этот раз спортсмен решил показать другую их сторону. Дочки оказались настоящими сорванцами. Или просто сделали вид для фото. В любом случае снимок повеселил подписчиков звездного папы в Instagram.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

5 Сен 2018 в 8:41 PDT Че, проблемы? Решаем бытовые, финансовые проблемы и не только 👊 Маленькие, но очень крутые ягудинки💪👩‍❤️‍💋‍👩😍,

— забавно подписал фото олимпийский чемпион.

«Шпана 😂», «Крутые, огонь!🔥😍👍🏻🤘🏻😀», «Ага, малышки-круууутышки!», «Ягудинки — прелесть! ❤️😄✌️✌️✌️👍👍👍👍», «Бандитки!))», «Мишель бесподобна!» — отреагировали поклонники звездной семьи.

Кстати, в августе звездные родители Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин осуществили мечту своей старшей дочки. Восьмилетняя Лиза вместе с мамой и папой полетала с парашютом над Сочи. Олимпийская чемпионка поделилась в Instagram фото и захватывающим видероликом. Однако некоторые поклонники испугались за дочку звездных родителей.

«Дух захватывает! А, красота какая…!👍👍👍», «Красота!👏 но… дети…опасно))))», «Ну вы даете!», «Был горький опыт такого полета. Заглохла лодка, и мы упали в море. Вытащили нас с трудом, так как пришлось как-то распутывать стропы от парашюта. Волны накрывали не слабо. Больше ни за какие деньги…», «Ну если так рассуждать, то у людей есть горькие опыты перехода дороги по пешеходному переходу, езды в автомобиле! Подавиться едой! Волков бояться — в лес не ходить, как говорится», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

Однако чуть позже фигуристка поделилась еще одним видеороликом.

Все и всё под контролем!👌Ребенок счастлив и не боится!

— успокоила поклонников звездная мама.

Напомним, что Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин уже давно вместе, но их свадьба состоялась лишь 22 февраля 2016 года. Фигуристы воспитывают двух дочек Лизу и Мишель. Старшая девочка учится во Франции. Она ходит там в школу. А родители вместе с младшей, Мишель, работают в основном в городах России, иногда посещая другие страны. Именно поэтому семья часто бывает во Франции.

Мои принцессы 👸 ❤️

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

17 Май 2018 в 6:30 PDT Прошло ровно 2 года, но 2 года или 22, да и вообще, свадьба, не имеет особого значения! Главное, что мы вместе👆p. s. @shishkin_igor, спасибо от нас лично за тот праздник и отдельные слова благодарности от @graf_1987 за «зарплату» 😂😂😂#тотьмянина #ягудин #семья #любовь #шишкин

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

22 Фев 2018 в 7:00 PST Фото: Instagram @tatianatotmyanina, @alexei.yagudin