Татьяна Волосожар показала, как купает дочь перед сном

Звездные родители окружают ребенка любовью и заботой.

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар порадовала поклонников семейными снимками. Звездная мама рассказала, что каждый день перед сном купает дочку. Фигуристка показала, как у них весело проходят заплывы в ванной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird)

13 Сен 2018 в 11:18 PDT Вечерние «Буль-буль-буль» для нас всё! Анжелика обожает одну из наших традиций подготовки ко сну😍

— поделилась звездная мама.

«Папина копия просто!😍😍😍😍😍», «А мне вот кажется, что она копия мамочки 😍», «Какая прекрасная кнопочка))))», «Вы чудесная семья! Малышка прелесть😍», «Папина дочка🙈♥️», «Семья, вы прекрасны!», «Какая прекрасная кнопочка))))», — умилились подписчики в Instagram.

Отметим, фигурист Максим Траньков очень трепетно относится к своей семье. Недавно заслуженный мастер спорта поделился фото своей дочки Анжелики. Поклонники звездной семьи отметили, что девочка заметно подросла. А еще подписчики фигуриста считают, что Анжелика — копия своего папы.

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

13 Авг 2018 в 11:47 PDT «Растет лапочка-дочка буквально на глазах!», «Ой, какая кукла! Папина дочь!», «Сладкий глазастик! Папина доча», «Ну просто очень красивая девочка и смотрит так по взрослому 👍👍👍», «Красотулька! Папина копия)», «Ну такая же она хорошенькая, глаз не оторвать😍😘», — восхитились подписчики Максима Транькова в Instagram.

К слову, поклонники звездной семьи не сомневаются, что маленькая Анжелика станет спортсменкой. Дочери Максима Транькова и Татьяны Волосожар уже пророчат будущее художественной гимнастки. И этому есть видеоподтверждение. Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар показала, как малышка орудует спортивным снарядом — лентой, с которой выступают в художественной гимнастике. Анжелике нет еще и двух лет, а она уже показывает спортивный характер.

«Копия Винер», «Лентой ручка хорошо владеет)», «Будущая звезда, гимнастка ⭐️⭐️⭐️», «По-моему, тут без вариантов! Художественная гимнастика 👯‍♀️👯‍♀️😁😊», « Ирина Александровна Винер , ждите новую звезду», «Здоровье малышу. Будущая чемпионка по художественной гимнастики», — предположили поклонники звездной семьи.

Напомним, что 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь. Пара вместе с 2012 года. В феврале 2015-го состоялась помолвка, а в августе Татьяна и Максим стали мужем и женой. О грядущем пополнении фигуристы объявили в сентябре прошлого года.

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird)

10 Дек 2017 в 11:09 PST Кстати, 18 августа звездные супруги отмечали годовщину свадьбы. Прошло три года, как они официально стали мужем и женой. Татьяна Волосожар поделилась с подписчиками архивным видео со свадебной фотосессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird)

18 Авг 2018 в 7:45 PDT Отметим, звездные родители заявили, что планируют отдать ребенка в муниципальный детсад, а вариант с частным даже не рассматривают. Наша дочь будет ходить в обычный детский сад и в обычную школу. Постараюсь максимально оградить ребенка от избалованных детей, влияния золотой молодежи. Можно придерживаться золотой середины и быть скромнее. Хотя сам сейчас балую ребенка подарками. Но когда она начнет больше понимать, мы начнем воспитывать по-другому, — рассказывал изданию «Телепрограмма» Максим Траньков.

Наша счастливая ячейка общества 🤪 #volosozhartrankov

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

3 Авг 2018 в 2:34 PDT Фото: Instagram @xam_trankov, @fire_bird