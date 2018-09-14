В Сети восхитились необычным снимком Ренаты Литвиновой с дочерью

Актриса часто показывает в соцсетях Ульяну.

Известная актриса, кинорежиссер, сценарист, телеведущая Рената Литвинова вновь удивила поклонников в Instagram. Звездная мама поделилась загадочным фото с дочерью в необычных костюмах. Поклонники пришли в восторг от образов самой Ренаты и ее повзрослевшей Ульяны. Судя по всему, 17-летняя девушка вновь принимает участие в проекте своей звездой мамы.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

14 Сен 2018 в 3:51 PDT Живое кино)

— подписала кадр Рената Литвинова.

«Как красиво!», «Ах!», «Волшебно», «Запределье», «Очень красиво🌙», «Красавицы какие», «Потусторонние!)», «Красиво, из детской мечты девочек), 🧚‍♀️ феи», «Волшебство! Восхитительные, прекрасные! Невозможно наглядеться ❤️», — восторженно отреагировала аудитория в Instagram.

Отметим, практически каждое фото дочери Ренаты Литвиновой вызывает у поклонников бурю эмоций. Недавно подписчики восхитились грацией и красотой 17-летней Ульяны.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

29 Авг 2018 в 3:40 PDT Уля)

— как всегда, кратко и лаконично подписала фото Рената Литвинова.

…свет далёких фонарей. Туман. Зонты. И ты — ослепительна юна. А я — увы) @ulianadobrovskaya

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

27 Авг 2018 в 10:59 PDT «Так изыскано! Восхитительная», «Зачем она такая красивая?!😁», «Роскошная доченька❤», «У нее такой шарм! Божественная красотка!», «Оооочень красивая!», «Невероятная Ульяна!», «Интересная!Сразу привлекает и удерживает внимание. Когда первый раз увидел, сразу подумал — мисс диор. Все-таки с медиа бумом остались такие звезды, которым достаточно одной фотографии», «Красавица!», «Уля — совершенно волшебная… Мне кажется, что когда рождаются такие дети, Бог проливает какой-то золотой свет любви на них. И они потом так и светятся всю жизнь…», — комментировали подписчики в Instagram.

К слову, дочь Ренаты Литвиновой сравнили со звездами кино. Звездная мама в своем личном блоге поделилась фото 17-летней Ульяны. Подписчики пришли в восторг от уникальной внешности девушки. Они сравнили ее с популярными советскими и зарубежными актрисами.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

6 Авг 2018 в 8:48 PDT _«Здесь похожа на молодую Вертинскую Анастасию », «Похожа на Миллу Йовович», «На Роми Шнайдер похожа))», «Мамина красотка, красотулька!», «Хорошая, такая естественная», «Красавица! Большое будущее у девочки 👍»_, — прокомментировали красоту Ульяны подписчики звездной мамы в Instagram.

Напомним, что в конце июля дочь Ренаты Литвиновой отметила свое 17-летие. В честь этого в Instagram ее звездной мамы появилось нежное поздравление.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

25 Июл 2018 в 3:31 PDT С Днем Рождения, моя Ульяна! Люблю тебя!

— написала Рената Литвинова.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

26 Июл 2018 в 2:52 PDT Поклонники актрисы моментально присоединились к поздравлениям и отметили, что девушка растет настоящей красавицей. «С днем рождения дочери, Рената! Она у вас красотка», «До чего же она у вас красивая!», «Мамина копия — красивая девочка, с днем рождения дочки!», «Она волшебная! Счастья… Всегда…», «Удивительно прекрасная у вас девочка», — комментировала публика.

Напомним, что Ульяна родилась в браке Ренаты Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским. Супруги поженились в 2001 году, а в 2007-м разошлись.

Двойное счастье — Россия выиграла Испанию в Москве!— мы после выдающегося показа Дэмны в Париже)! #renatalitvinova @vetements_official @ulianadobrovskaya

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

1 Июл 2018 в 12:09 PDT Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall