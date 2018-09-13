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Вместо «Спартака» Терри может стать тренером в «Челси»
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Вместо «Спартака» Терри может стать тренером в «Челси» 

Газета.Ru + ещё 11 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Легенда лондонского «Челси» защитник Джон Терри отказал московскому "Спартаку" в переходе из-за своей семьи, которая оказалась не готова к переезду в Россию, однако вместо этого начал рассматривать карьеру тренера, сообщает The Sun.
По информации издания, руководство синих намерено предложить 37-летнему футболисту должность тренера одной из молодежных команд.
Ранее Терри отмечал, что находится в наилучшей форме за последние 8-10 лет и не раз подчеркивал, что имеет три-четыре предложения по продолжению карьеры — как в Англии, так и за рубежом. Вместе с тем, футболист отмечал, что интересуется также и тренерской работой.
Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту "Газеты.Ru" поделился предположениями, почему сорвался трансфер Джона Терри в стан красно-белых.
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