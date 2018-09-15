«Анжи» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч РПЛ 16 сентября 2018 года

«Анжи»

Дагестанский клуб по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы и имеет долги по зарплатам.

При этом сезон команда начала победой: в Екатеринбурге махачкалинцы одолели «Урал» (1:0). Зато последующий пять матчей завершились поражениями.

Во втором туре «Анжи» крупно проиграл в гостях «Уфе» (0:3), пропустив два мяча на последних минутах.

Встреча со «Спартаком» в 3-м туре также завершилась поражением, но единственный гол махачкалинцы пропустили уже после того, как остались вдевятером.

В 4-м туре «Анжи» на своем поле уступил «Оренбургу» (1:3), забив в первом тайме и пропустив три мяча после перерыва.

В 5-м туре махачкалинцы в Москве уступили «Локомотиву» (1:2), а в последнем матче в Самаре уступили аусайдеру «Крыльям Советов», прпоустив единственный мяч на последних минутах.

Все прогнозы на РПЛ В итоге «Анжи» с 3 очками и разницей мячей 3-10 занимает последнее место в таблице РПЛ.

«Краснодар»

Кубанцы начали сезон серией выездных матчей. Первой остановкой стала Казань, где подопечные Мурада Мусаева уступили местному «Рубину» со счетом 1:2.

Выезд в Екатеринбург оказался удачнее — «Краснодар» вырвал волевую победу над «Уралом» (2:1). А затем «Краснодар» потерял своего лидера и главного бомбардира — Федор Смолов перебрался в «Локомотив».

Первый матч без Смолова кубанцы выиграли: в гостевой встрече с «Уфой» Вандерсон забил единственный гол на последних минутах — 1:0. А первый в сезоне домашний матч завершился поражением — с минимальным счетом «быки» уступили «Спартаку», забившему единственный гол на 88-й минуте.

В выездном матче с «Оренбургом» кубанцы ушли от поражения благодаря голу на 788-й минуте — 1:1, а в домашнем матче с «Локомотив» вырвали победу, забив в компенсированное время — 2:1.

В результате, после 6-х туров «Краснодар» идет на 4-м месте с 10 очками и разницей мячей 7-6.

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В прошлом сезоне «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи» со счетом 5:1, а дома сыграл вничью 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча. На победу команды Мусаева дается коэффициент 1,50, тогда как на ничью — 4,25, а на успех «Анжи» — 7,75.

Кубанский клуб неплохо справляется без Федора Смолова, делая ставку на молодежь. И молодежи вполне может хватить на то, чтобы добиться победы над обескровленным «Анжи».

При этом, «Краснодар» лишь раз в сезоне сумел сыграть «на ноль», не исключено, что «Анжи» сумеет порадовать своих фанатов забитым мячом.

Отметим также, что во встречах этих команд часто забиваются мячи на последних минутах. Интересны также варианты ТБ 2,5 за 2,00 и «Краснодар откроет счет и победит» за 1,50.