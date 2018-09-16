Прогнозы на РПЛ. «Оренбург» — «Зенит», «Спартак» — «Ахмат»

«Оренбург» — «Зенит»

Ставки: победа «Зенита» за 1.78, «Оренбург» не забьёт за 2.00 В воскресенье в РПЛ проведут свои матчи два лидера и главных претендента на итоговую победу в чемпионате. «Зениту» предстоит встреча с «Оренбургом», впечатлившим многих на старте сезона. Какое-то время подопечные Владимира Федотова держались среди лидеров, но матчи с «Краснодаром» и «Динамо» вернули команду с небес на землю.

У нас любят делать выводы по слишком коротким отрезкам, поэтому пошли слухи о возможном повторении серебряного пути «Ростова» или хотя бы выходе в еврокубки. Если же смотреть на уровень демонстрируемой игры и результаты в совокупности, то ничего удивительного «Оренбург» не показал.

Победа над «Локомотива» была добыта в абсолютно равном матче, где «железнодорожники» могли даже выиграть, феноменальный результат в Самаре достигнут благодаря нескольким провалам «Крыльев» и изрядной доле фарта в завершающей стадии. Конечно, это не умаляет заслуг провинциального коллектива, однако и не делает его реальным претендентом на высокие места.

Матч с «Динамо» показал, что парням Владимира Федотова пока тяжеловато конкурировать на равных даже с не самыми большими клубами лиги на постоянной основе. В той битве москвичи нанесли 20 ударов против 5, подали на 10 угловых больше и полностью доминировали на поле. А ведь «Зенит» по статусу и амбициям гораздо солиднее бело-голубых, но при всём этом букмекеры дают на успех питерцев приличный коэффициент.

Фактор своего поля безусловно на руку «Оренбургу», вот только одного аргумента маловато против столь мощного соперника. Конечно, определённая усталость должна накопиться у Кузяева и Ерохина. Но всё же сборная России побеждала, чувствовала поддержку болельщиков, следовательно, такие позитивные моменты несколько ускорят восстановительные процессы. Также отметим, что «Зениту» и его игрокам не привыкать проводить по две встречи за неделю, значит, с функциональным состоянием должен быть полный порядок.

Благодаря Черчесову игровую практику по очереди получили Дзюба и Заболотный, оба сумели отличиться, что крайне важно для нападающих. Тот же Лунёв почувствовал себя полноправным членом команды и был одним из главных героев в Турции, так что участие ведущих исполнителей сине-бело-голубых в битвах за национальную команду может стать даже плюсом для гостей.

Пока «Зенит» оступился лишь со «Спартаком», с более скромными соперниками он старается брать максимум очков. Текущий сезон слишком важен для огромного количества людей в системе питерцев, и в команде царит благоприятная атмосфера. Кроме того, сине-бело-голубым необязательно взламывать чужой автобус изящными комбинациями. Вполне достаточно обычного навала с использованием двух или трёх башен.

В дополнение предлагаем рассмотреть более рискованный вариант: ставку на то, что хозяева не смогут забить. Семак усадил в запас Мевлю, вернувшийся Нету, кажется, стал принимать более взвешенные решения, а Андрей Лунёв находится в прекрасной форме. Сине-бело-голубые пропустили лишь однажды за шесть туров, с такой статистикой ставка по определению прибыльна на дистанции.

«Спартак» — «Ахмат»

Ставки: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 за 1.86, тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.90 Массимо Каррера в появившейся паузе из-за игр сборных пытался перераспределить функции между атакующими футболистами (после ухода Промеса) и наигрывал новую связку в обороне (из-за травм Кутепова и Жиго, а также нашумевшей истории с возможным переходом Джона Терри ).

Но всё это мелочи по сравнению с тем, что в «Ахмате» подал в отставку главный тренер. Причём не после какого-либо болезненного поражения, а по итогам успешного матча с «Уфой», в котором игроки грозненской команды добились победы. Теперь руководить коллективом будет хорошо знакомый с условиями работы Рахимов. Однако Рашид Маматкулович уже приличное время не находился в самом пекле, а состав претерпел существенные изменения.

Периодически эмоциональная встряска после смены наставника позволяет игрокам зарядиться новыми эмоциями, поверить в свежие идеи и в первых матчах под руководством новом тренера показывать максимум возможностей, но вот только грозненцам явно не повезло с соперником. «Спартак» не намерен отпускать вперёд «Зенит», а потому обязан брать дома три очка.

Красно-белые испытывали приличные проблемы с созиданием в позиционном нападении, но на помощь приходили стандартные положения или контратаки. Состав в распоряжении Карреры достаточно качественный по меркам РПЛ, почти на каждой позиции есть приличная конкуренция. Из-за проблем в центре обороны хозяевам может не хватить одного забитого мяча, поэтому есть основания заиграть вариант с индивидуальным тоталом фаворита больше 1,5.

«Ахмат» пропустил в пяти из шести матчах текущего сезона. Если же смотреть исключительно гостевые встречи, то статистика выглядит удручающе. Поражения от «Ростова», «Арсенала» и «Урала» с общим счётом 6:1. То есть в среднем грозненцы пропускают по два на выезде, при этом в соперниках значились далеко не гранды РПЛ. Атакующая линия «Спартака» намного более разнообразнее и мастеровитее, нежели у указанных коллективов, а потому свои шансы хозяева наверняка получат. Дело за реализацией.

Также следует обратить внимание на фигуру главного арбитра встречи. Обслуживать матч будет Василий Казарцев со своей бригадой помощников. В текущем розыгрыше РПЛ российский рефери за две встречи показал аж 12 жёлтых карточек, что свидетельствует о его строгости.

Битвы «Спартака» и «Ахмата» часто получаются боевыми, где из-под ног летят искры, а игроки не жалеют друг друга, потому интересным выглядит вариант с тоталом больше 4,5 предупреждений за вполне солидный коэффициент. Например, в прошлом году в Москве более демократичный Вилков показал в сумме пять «горчичников», соответственно сегодня есть все шансы повторить или даже превзойти эту планку.

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