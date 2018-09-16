РПЛ. «Спартак» проиграл «Ахмату». Футболисты снова проигнорировали прессу

Реалии российского футбола на примере матча «Спартак» — «Ахмат».

Сергей Прядкин, Сергей Чебан, Евгений Савин и все остальные, ничего личного, но зачем вы работаете? Эпохально преподносите перезапуск продукта, заказываете дизайн у Лебедева, убираете букву, рисуете медведя. Ну правда, смешно же.

Знаете, одно время я был сотрудником известной спортивной газеты. У нас был отвратительный сайт: медленный, неудобный, с ужасной системой тегов — понравиться он мог только мазохистам или извращенцам.

Чтобы решить эту проблему, большое начальство назначило молодых и эффективных менеджеров. Успешные люди тут же взялись за работу и практически каждые полгода собирали партнёров, объявляя ребрендинг: «Эти изменения — новая эра, которые позволят нам с вами добиться высот… бла-бла-бла».

По факту же разработчики просто переделывали главную страницу, чтобы обмануть жирных и не особо поворотливых рекламодателей вроде федераций бюджетных видов спорта. Внутренности же оставалась прежними, так что даже преданный читатель не мог больше терпеть это уродство и уходил к развивающимся конкурентам. В итоге половина сотрудников была уволена, сайт тонул и был продан вместе с газетой.

Лишь потом мы поняли, что в этом и крылась главная задумка. Погубить продукт было намного выгоднее, чем развивать — и менеджеры вполне чётко работали над задачей владельца холдинга. Ведь после провала и падения сайта на самое дно они получили мощные повышения в других направлениях.

К чему я, господа из РПЛ. Если ваша цель — развалить, но подороже продать, то логика в последних изменениях есть. Все эти медведи, пропавшие буквы, графика — реально прикольно и ярко, но содержание-то не меняется.

По-прежнему неожиданно погибают команды. По-прежнему переписывается календарь. По-прежнему мимо микст-зоны идут игроки.

Например, на матче «Спартака» с «Ахматом» был установлен рекорд — в зону для прессы вышли лишь 2 игрока москвичей. Не общались, а именно вышли.

Понимаете, вот эти интервью после игр — вообще дискуссионная тема. Можно говорить о том, что после матча не хочется ляпнуть лишнего, что журналисты задают не те вопросы, что на улице ждёт жена, пирожки и бла-бла-бла. Но меня интересует конкретная запись в регламенте, что после матча каждый футболист обязан пройти через микст-зону.

«Реал» делает так, «Барса» делает так, «Ювентус» с Криштиану тоже делает так, во всех уважающих себя лигах игроки делают именно так — и только в колхозных лигах «звёздам» позволено убегать через чёрный ход. И вот РПЛ — это именно та колхозная лига, где плевать все хотели на регламент.

Да, вы всегда можете парировать, что клубы сами выдумывают себе один календарь, а потом нагло выражают недовольство и лезут с дополнениями.

Можете пожаловаться, что умирающие команды блефуют, обманывая всех какими-то финансовыми гарантиями.

Конечно, вы не властны и над футболистами, которые не способны вести себя как профи. Да, нам всё это понятно, такая среда, вам можно только посочувствовать, но какие в таком случае вы руководители? Зачем работаете?

Ведь если правда развивать хотите и серьёзно к себе относитесь, то примите меры. Они же вас позорят, а вы радуетесь. Ведь вряд ли это ваша мечта: называть себя медведем, а не деле оставаться жабой.