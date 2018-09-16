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«Спартак» — «Ахмат»: котировки на первый матч грозненцев после ухода Ледяхова
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«Спартак» — «Ахмат»: котировки на первый матч грозненцев после ухода Ледяхова 

Чемпионат.com + ещё 30 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита матча седьмого тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат». Начало встречи 16 сентября 2018 года запланировано на 19:00 по московскому времени.
Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Ахмата» можно поставить за 6.75, на ничью — за 3.80.
Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.40. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.75).
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.20. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.65.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше данного значения котируется за 1.70.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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