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«Ак Барс» отыграл три шайбы и по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
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«Ак Барс» отыграл три шайбы и по буллитам обыграл «Салават Юлаев» 

Газета.Ru + ещё 40 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся в Уфе и завершился в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова со счетом 5:4, сообщает "Советский спорт".
Уфимцы вышли вперед еще в первом периоде — ворота гостей поразили Александр Кадейкин и Владимир Ткачев. Во втором игровом отрезке Линус Умарк довел преимущество «Салавата» до трех шайб, однако казанцы с помощью шайбы Артема Лукоянова сократил расставание. В концовке периода хозяева забросили четвертую шайбу стараниями Антона Бурдасова.
Однако третий период прошел под тотальную диктовку казанцев. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова сумел трижды поразить ворота уфимцев после результативных бросков в исполнении Роба Клинкхаммера, Антона Ландера и Даниса Зарипова. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне команды из Казани — победный бросок на счету Александра Бурмистрова.
Ранее «Авангард» проиграл «Металлургу» и потерпел первое поражение в чемпионате КХЛ.
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