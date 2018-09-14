КХЛ. Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

В прошлом сезоне «Салават» и «Ак Барс» преодолели планку в пять шайб только в одном матче из четырёх.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Ставки: тотал меньше 5,5 шайб за 1.70, «Ак Барс» не проиграет в основное время за 1.67, гол в первые 8 минут — нет за 1.75, гол в каждом периоде — нет за 2.35, все периоды меньше 2,5 шайб за 2.20 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).

Первого в сезоне «зелёного дерби» долго ждать не пришлось. Исходные данные воодушевляют: «Салават Юлаев» по старой традиции играет ярко, но нестабильно, а «Ак Барс» после неудачного старта регулярного чемпионата вроде бы постепенно добирает кондиции и приводит себя в порядок.

Обе команды провели предыдущие встречи 12 сентября и оставили на льду много сил. Уфимцы едва не отдали «Торпедо» матч со счёта 4:1, а казанцы здорово покусали набравший сумасшедшую форму «Авангард». Итоговое поражение «барсов» по буллитам выглядит справедливо. Омичи были лучше и спокойно могли уложиться в 60 минут, но умение «Ак Барса» несмотря ни на что вцепиться в результат никуда не делось.

Собственно, гарантом непредсказуемого и захватывающего хоккея выступает именно способность подопечных Зинэтулы Билялетдинова находить внутренние резервы и сильно проводить топ-матчи в любом состоянии. «Ак Барс» редко проигрывает два раза подряд. Даже сейчас казанцы стабильно чередуют победы с поражениями. И надо заметить, что прошлую встречу — в Балашихе — «барсы» пусть по буллитам, но всё-таки проиграли.

«Салават» привычно радует ярким атакующим хоккеем, но пугает постоянными перепадами в игре: провалы продолжительностью в 10-15 минут случаются практически в каждом матче. Николаю Цулыгину , судя по матчам против СКА и «Торпедо», удалось разобраться с ужасными вторыми периодами. Но «Ак Барс» всегда умел активизироваться в моменты, когда соперник проседает, поэтому возможная потеря концентрации обойдётся уфимцам дорого.

Обе команды на старте сезона вроде бы испытывают проблемы с вратарскими бригадами, что запутывает ситуацию ещё сильнее. Кареев и Шарыченков играют неровно, чередуя блестящие отрезки с необъяснимыми провалами. В теории на лёд может выйти Эмиль Гарипов , но его состояние после проблем со здоровьем вызывает вопросы, а Шарыченков много выручал в матче с «Авангардом». Вряд ли Билялетдинов будет рисковать в такой принципиальной встрече.

Что у «Салавата Юлаева» точно лучше, так это розыгрыш лишнего. Если показатели команд по игре в меньшинстве сопоставимы, то о 30% реализации большинства «барсы» могут только мечтать. Уфимцы забили шесть шайб при 20 попытках, казанцы использовали три шанса из 13 (23,1%). «Ак Барс» здорово убивал меньшинство в Балашихе, но по реализации лишнего «СЮ» сейчас явно сильнее «Авангарда».

Букмекеры ждут результативной встречи, исходя из показателей команд на старте турнира. В среднем за игру с участием «СЮ» забивается 6,4 шайбы, у «Ак Барса» показатель тоже высок (5,4 шайбы). На «тотал меньше 5,5 шайб» дают коэффициент 1.70, и это довольно странно. (Сделать ставку).

Во-первых, «Ак Барс» собрался и надёжно отыграл с «Авангардом», пропустив всего один гол. Если не учитывать большинство, то непосредственно в равных составах у омичей было в разы меньше моментов, чем в прошлых матчах. Казанцы стабильно выигрывали силовую борьбу и не давали «ястребам» идти на добивание. Строго говоря, в защите «барсы» на фоне столь мощного соперника смотрелись неплохо.

Во-вторых, в прошлом сезоне команды встречались четырежды, и лишь один раз преодолели планку в пять шайб. 5:0, 0:1, 2:1 и 2:4 — ставка на низ в таких условиях просто напрашивается. В принципе, можно даже рискнуть и подумать о «ТМ 4,5 шайб» за солидные 2.35.

Любопытно, что в 10 предыдущих «зелёных дерби» определение победителя лишь однажды не уложилось в 60 минут. С учётом принципиального соперничества и сопоставимой силы команд ставка на ничью в основное время за 4.00 выглядит логично по крайней мере с точки зрения математики. Одна ничья в 10 матчах — это перебор, в определённый момент маятник должен качнуться в обратную сторону.

Желающие подстраховаться могут взять вариант «гости не проиграют в основное время» за вполне приличные 1.67. Пятидневная пауза после домашней серии явно пошла казанцам на пользу, а вот нестабильность «Салавата» явно недооценивается. «Ак Барс» умеет справляться с увлекающимися соперниками, а уфимцы часто проваливаются при переходе из атаки в оборону.

Впрочем, «СЮ» вряд ли полетит вперёд большими силами с первых минут, потому что такой стиль максимально удобен «барсам». Начало матча рискует выдаться осторожным, что даёт повод подумать о вариантах «гол в первые 8 минут — нет» за 1.75 и «второй период результативнее первого» за 2.00.

Наконец, завышенными выглядят коэффициенты на ставки «гол в каждом периоде — нет» (2.35) и «все периоды меньше 2,5 шайб» (2.20). Вполне вероятно, что эмоций и борьбы на «Уфа-Арене» будет гораздо больше, чем заброшенных шайб. (Сделать ставку).