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В воскресенье в Москве состоится Осенний велопарад
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В воскресенье в Москве состоится Осенний велопарад 

РИА Новости + ещё 33 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Осенний велопарад, который даст старт Европейской неделе мобильности, пройдет в Москве в воскресенье, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"В воскресенье, 16 сентября, в Москве состоится Осенний велопарад, который даст старт Европейской неделе мобильности. Ожидается, что в заезде примут участие около 35 тысяч человек. Завершится неделя 21 сентября акцией «На работу на велосипеде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор участников велопарада начнётся в 11.00 на Звёздном бульваре и Останкинском проезде. Кроме того, из-за проведения велопарада в российской столице перекроют часть улиц, перекрытия начнут действовать с 12.00.
Так, закрытыми для движения автомобилистов окажутся Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская, Рубцовская, Лефортовская набережные, а также набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.
Помимо этого, водители не смогут проехать по Хамовническому Валу, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережным, улице 1905 года и Мантулинской улице.
Движение будут запускать по мере прохождения велоколонны.
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