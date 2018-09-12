20 лучших футболистов мира по версии игры FIFA 19

EA Sports опубликовала финальную десятку лучших игроков в FIFA 19.

EA Sports опубликовала финальную десятку игроков с лучшими рейтингами в FIFA 19. И все узнали, что по версии нового футбольного симулятора Месси и Роналду равны.

Немецкий полузащитник становится все быстрее от игры к игре и в FIFA 19 у него уже вполне играбельная карточка. Из плюсов: отличные пасы и пять звездочек на нерабочей ноге.

Де Хеа — единственный вратарь в игре с рейтингом больше 90, и это вполне заслуженно, учитывая, что именно испанец вошел в команду года-2018.

Уругвайский супернападающий за год потерял один балл в общем рейтинге и — что важнее — одну звездочку на владении финтами. Это может заметно снизить его популярность в игре.

7. Серхио Рамос («Реал»)

Лучший защитник в игре, испанец Серхио Рамос, за год изменился не сильно: стал чуть медленее, зато заметно надежнее в обороне.

Один из двух бельгийцев в десятке, который провел не очень ровный сезон за «Челси», зато был хорош на первенстве мира. Карточка за год практически не изменилась.

5. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Пожалуй, лучший атакующий полузащитник мира по заслугам находится в пятерке лучших игроков мира по версии FIFA 19. И за год на его карточке улучшились почти все показатели.

Наверное, лучший игрок 2018 года в FIFA 19 получил заметный апгрейд за год — плюс 2 балла в общем рейтинге. Также виртуальный Модрич за год стал лучше по всем показателям, кроме игры в защите.

3. Неймар («ПСЖ»)

Пока вечно третий в противостоянии с Роналду Месси , как в реальном мире, так и в FIFA. При этом в игре Неймар обладатель 5 звезд на финтах и слабой ноге — очень редкая комбинация, которая есть только еще у нескольких виртуальных футболистов.

2. Лионель Месси («Барселона»)

Месси провел один из самых неоднозначных сезонов в своей карьере, но все равно получил апгрейд общего рейтинга от EA Sports, сравнявшись с Роналду. Другое драматическое изменение: Мессив FIFA 19 — центрфорвард, что значительно увеличит его популярность в игре.

1. Криштиану Роналду («Ювентус»)

По-прежнему лучший и самый дорогой (не считая «легенд») футболист в FIFA — португалец Криштиану Роналду. Переезд в новую для себя лигу и на новую позицию ни в коем случае не повлияет на статус этого игрока. В FIFA 19, как и в предыдущих играх, о Роналду будет мечтать каждый. FIFA 19 выходит 28 сентября на всех известных современных платформах.