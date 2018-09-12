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СМИ: португальский футболист «Локомотива» Фернандеш может перейти в «Бешикташ»
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СМИ: португальский футболист «Локомотива» Фернандеш может перейти в «Бешикташ» 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 12 сентября. Полузащитник сборной Португалии и московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш может перейти в стамбульский «Бешикташ». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на турецкое издание Fanatik.
Как сообщает газета, турецкий клуб начал переговоры с «Локомотивом» по трансферу 32-летнего португальца. Фернандеша не устраивает его нынешнее положение в «Локомотиве».
Летнее трансферное окно в России и в Турции закрылось 31 августа.
Фернандеш перешел в «Локомотив» 2014 году из «Бешикташа». За турецкий клуб он выступал с 2011 по 2014 года и выиграл в его составе Кубок Турции. В составе московской команды португалец выиграл чемпионат России (2018) и два Кубка страны (2015, 2017). За «Локомотив» Фернандеш сыграл 122 матча, забил 31 гол и отдал 21 результативную передачу.
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