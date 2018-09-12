СМИ: португальский футболист «Локомотива» Фернандеш может перейти в «Бешикташ»

Как сообщает газета, турецкий клуб начал переговоры с «Локомотивом» по трансферу 32-летнего португальца. Фернандеша не устраивает его нынешнее положение в «Локомотиве».

Летнее трансферное окно в России и в Турции закрылось 31 августа.

Фернандеш перешел в «Локомотив» 2014 году из «Бешикташа». За турецкий клуб он выступал с 2011 по 2014 года и выиграл в его составе Кубок Турции. В составе московской команды португалец выиграл чемпионат России (2018) и два Кубка страны (2015, 2017). За «Локомотив» Фернандеш сыграл 122 матча, забил 31 гол и отдал 21 результативную передачу.