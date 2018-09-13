Мануэл Фернандеш, «Локомотив», новый контракт — в чём проблема?

Нужно продавливать свои условия или расставаться.

Среди достоинств Юрия Сёмина одно из важнейших — постоянство стиля. Мы точно знаем, что от его команд не стоит ждать бешеной результативности, даже когда они в полном порядке: приоритеты другие. Главное — найти баланс, и в прошлом году с этой задачей удалось справиться. Пятое место по итогам сезона по забитым голам (1,3 за 90 минут) и пятое же по ожидаемым голам (1,1xG/90 мин) наглухо перекрыты итоговым первым местом в единственной таблице, которая имеет значение. Классический Сёмин.

Но начало этого сезона суховато даже по его стандартам. 0,6 гола за 90 минут в первых шести турах и 0,9xG/90 мин вызывают сухость во рту, переходящую в кашель в турнирной таблице. На фоне такого трудного начала сезона возникает проблема с новым контрактом Ману Фернандеша. Которая, по словам его агента, даже грозит перерасти в скорое расставание. Максимально некстати. Серьёзно, худшего момента, чтобы вызвать раздражение одного из двух самых опасных игроков «Локо» прошлого сезона, героя первого круга, просто не придумаешь. Так зачем руководство идёт на принцип, вместо того чтобы сохранить Фернандешу прежнюю зарплату, на чём настаивает агент игрока Паулу Барбоза? Если коротко — затем, что так надо. Позицию клуба в корректной, но максимально прозрачной форме определил Илья Геркус . «Четыре года назад „Локомотив“ договорился с Фернандешем на конкретных условиях работы в клубе, сейчас начнётся новый период. Считаем, что по мере даже не взросления игроков, а приближения к естественному окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться, потому что возникает больше рисков. Его польза будет потихоньку уменьшаться. Это объективно, ничего обидного мы не говорим. Очевидно, что футболисты после 32 лет лучше играть не будут, так не бывает. Они будут играть, дай бог, так же, соответственно пропорционально этому предлагаем контракт». И вот почему это единственно правильная позиция.

В теории игр известно такое понятие, как «равновесие Нэша». Американский математик доказал, что в случае конфликта интересов двух сторон наиболее вероятным решением будет следующее: каждая сторона откажется от части своей выгоды при условии, что и вторая сторона откажется от части выгоды. Собственно, на этом принципе держится конкурентная экономика: теоретически все компании могли бы сговориться и поднять цены, увеличив прибыль, но они этого не сделают, потому что в условиях свободной конкуренции у каждого будет искушение снизить цены и разорить всех.

На первый взгляд, это может показаться странным: можно же заработать больше. Но только в краткосрочной перспективе, а компании, которые планируют существовать долго и счастливо, живут другими категориями. Они снижают долгосрочные риски, даже если теряют на этом часть выгоды прямо сейчас. Интерес Фернандеша и его агента — краткосрочный. И да, вероятность того, что недовольный Фернандеш заиграет хуже или вообще захочет покинуть команду, существует. Это краткосрочная потеря, и «Локо» сейчас теряет по полной программе. А в долгосрочных интересах у клуба вот что: исключить повторение предыдущих двух лет. Напомню, два года «Локомотив» был под санкциями ФФП, потому что щедрые контракты в совокупности с изменением курса рубля ударили по зарплатной ведомости. Именно это определяло образ жизни в последние годы. Сейчас санкции ФФП сняты, и летом на новичков было потрачено более 15 млн евро. Эти новички — известные футболисты с высокими зарплатами, поэтому руководство оптимизирует зарплатную ведомость. Первая жертва оптимизации –Пейчинович. Наверняка его предпочли бы сохранить. Но не получилось, и это был сигнал о том, какой стратегии станет придерживаться клуб.

Так же, как год назад Сёмин искал баланс в игре, «Локо» сейчас ищет баланс в бюджете. Снизить зарплату 32-летнему игроку, условно, с четырёх с половиной миллионов до двух в половиной, возможно, не самый большой шаг, но необходимый. И наверняка Фернандеш не последний в этом списке. Скорее, вопросы вызывает поведение руководства в ситуации с продлением контракта с Фарфаном. Почему с ним было по-другому? У «Локомотива» на самом деле хватает проблем. Вот главная из них — того самого баланса между обороной и атакой, который сделал команду непобедимой, нет уже почти год. Прошлой осенью «Локо» был скучноватой, но методичной машиной, сейчас из этих трёх слов осталось только первое, и так продолжается с начала весны. На этом фоне ни один из игроков чемпионского сезона не должен быть неприкасаемым, когда речь идёт о долгосрочных интересах клуба.

Разумеется, такого игрока, как Фернандеш, лучше сохранить. И это вполне реально, кстати. Если абстрагироваться от не совсем адекватного контракта, который действует до сих пор, то условия, которые клуб ему предлагает, отнюдь не унизительные. Это достойные условия для 32-летнего футболиста с поправкой на его значимость с одной стороны — и неясные перспективы рубля с другой. Спор о том, должен ли «Локо» сохранить игрока любой ценой или нужно настаивать на своих условиях, просто не имеет смысла. Нужно настаивать на своём — в долгосрочной перспективе других вариантов просто нет. Больше материалов автора — в его телеграм-канале «Диего Симеонович».