Марек Гамшик: Я посвятил свою карьеру «Наполи» и горжусь этим

«Когда я приехал в Неаполь, не знал, чего ожидать. Но с самого начала я чувствовал любовь болельщиков. Я посвятил свою карьеру „Наполи“ и горжусь этим. Трудно покинуть это место. Возможно, даже после завершения карьеры игрока я останусь в структуре неаполитанского клуба. Люблю этот город и по-настоящему привязан к нему», — цитирует Гамшика Football Italia.

Словацкий полузащитник выступает за «Наполи» с 2007 года.

В прошлом сезоне Гамшик провел за команду 38 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.