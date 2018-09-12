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Марек Гамшик: Я посвятил свою карьеру «Наполи» и горжусь этим
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Марек Гамшик: Я посвятил свою карьеру «Наполи» и горжусь этим 

Советский спорт + ещё 2 3 часа назад
«Когда я приехал в Неаполь, не знал, чего ожидать. Но с самого начала я чувствовал любовь болельщиков. Я посвятил свою карьеру „Наполи“ и горжусь этим. Трудно покинуть это место. Возможно, даже после завершения карьеры игрока я останусь в структуре неаполитанского клуба. Люблю этот город и по-настоящему привязан к нему», — цитирует Гамшика Football Italia.
Словацкий полузащитник выступает за «Наполи» с 2007 года.
В прошлом сезоне Гамшик провел за команду 38 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
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